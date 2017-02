Prefeito dá início ao Patrulhamento Rural em Itupeva

O prefeito Marcão Marchi deu início nesta terça-feira (21) ao inédito programa de Patrulhamento Rural de Itupeva. O trabalho será realizado pela Guarda Civil Municipal com objetivo de garantir mais segurança nas áreas rurais do município. A viatura que será utilizada nestas ações foi apresentada no Paço Municipal.

“Estamos investindo em ações sociais e educação, instrumentos que influenciam diretamente na vida dos cidadãos. É fundamental também a iniciativa da nossa Guarda Civil, pois com esse novo programa vamos garantir que haja tranquilidade também no setor rural da cidade”, comentou Marcão Marchi.

A viatura estava abandonada desde o ano passado. O veículo foi totalmente reformado pela nova administração e ficará à disposição da Patrulha Rural 24 horas por dia. “Essa era uma demanda antiga que agora nós conseguimos atender. É mais um compromisso assumido e cumprido”, reforçou o prefeito.

Para o comandante da GCM, Dirceu Cruz, o trabalho com a nova administração será ampliado. “Para nós é um sonho se realizando, pois esperávamos há anos poder concretizar esse programa. Vamos apresentar projetos para buscar recursos externos e garantir mais viaturas em todo o município, mas fico feliz em ver essa viatura rodando e atendendo um pedido antigo dos moradores itupevenses”.

Acompanharam o anúncio feito pelo prefeito Marcão Marchi, também, o secretário municipal de Segurança, Antonio Donizete Mariano, e o vereador Angelin Lorenção.