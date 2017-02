Prefeito é convidado para audiência sobre a Campanha da Fraternidade

Na manhã desta segunda-feira (20/02), o prefeito Marcão Marchi recebeu em seu gabinete o agente da Campanha da Fraternidade, Reinaldo Oliveira, morador de Itupeva.

O Prefeito foi convidado oficialmente para participar da audiência pública, que discutirá o tema ‘Biomas Brasileiros e Defesa da Vida’, e acontecerá no dia 24 de março, às 19h, na Câmara Municipal de Itupeva.

“Eu acho muito importante a discussão desse tema, pois envolve muito os serviços que impactam diretamente a população, como o Meio Ambiente, por exemplo”, afirmou o prefeito Marcão Marchi.

A Campanha da Fraternidade é tradição no calendário da diocese, e tem como objetivo dialogar com as autoridades e gestores públicos, incentivando ações preventivas sobre o tema proposto, no caso ‘Biomas Brasileiros e Defesa da Vida’.