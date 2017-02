WhatsApp é criticado por imagens que somem

Nova função do app de bate-papo, similar à do Snapchat, gerou críticas, reclamações, memes e saudosismo: ‘Devolve o MSN e leva o WhatsApp’.

Mal o WhatsApp liberou no Brasil o Status, recurso que permite publicar imagens que somem em 24 horas, os usuários encheram as redes sociais de reclamações sobre o novo recurso.

Teve gente que criticou os esforços do Facebook para levar a função criada pelo Snapchat a seus serviços –o Instagram já ganhou o mesmo recurso e até um app similar ao serviço do fantasminha, o Flash, já foi criado.

Outros, saudosistas, retiraram da cova o MSN, antigo serviço de mensagens da Microsoft. Sugeriram que, em vez de transformar o status, o Facebook adotasse alguns recursos do predecessor do WhatsApp, como a possibilidade de chamar a atenção de um contato.

Teve gente que preferiu não discutir e já vislumbrar futuras complicações caso a novidade do WhatsApp vire moda. “O mundo precisa de um código de ética urgente para o WhatsApp Stories”, afirmou um usuário do Facebook, mesclando WhatsApp Status com Instagram Stories.