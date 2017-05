Galpão de caminhões roubados é descoberto em Itupeva

Um galpão utilizado para desmontar caminhões furtados e roubados foi descoberto pela polícia na avenida Emílio Chechinato, no bairro São Roque da Chave, em Itupeva. Quatro homens foram presos em flagrante. Três deles alegaram ter sido contratados, por R$ 1 mil, para desmontar os utilitários, enquanto que o outro afirmou ser o responsável por dirigir até o galpão, por R$ 500, já que era o único entre eles com carteira de habilitação para conduzir caminhões.

Diversas ferramentas foram encontradas no local, além de equipamentos eletrônicos usados para bloqueio de sinal de monitoramento. Com a prisão dos acusados, uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, a Apolo 3 (Gigio, Vanessa e Roberto), espera agora identificar o restante da quadrilha, que incluiria desde os autores das abordagens aos motoristas até os responsáveis por dirigir, desmontar e dar destino aos veículos.

Somente em Jundiaí, 109 roubos de caminhão e carga foram registrados pela polícia em 2016. Em Itupeva, o número chegou a 21, com três casos a menos sendo contabilizados no ano anterior. Apesar do aumento em tal localidade, Jundiaí teve o mesmo número de casos na comparação com 2015. Além disso, diversas ações policiais foram realizadas a fim de coibir ataques a caminhoneiros, resultando no esclarecimento e prisão de muitos acusados de integrar quadrilhas especializadas que atuam em estradas da Região.

Na ação que descobriu o galpão de Itupeva, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) foi responsável pela prisão dos quatro homens, a partir da suspeita levantada pela entrega de um deles, a bordo de um Palio, de uma mochila a três homens que ocupavam um Golf parado em um posto de combustíveis por onde os rodoviários passavam.

Houve perseguição aos dois veículos, mas o condutor do Fiat conseguiu escapar. Ele foi encontrado dentro do galpão após a prisão dos três ocupantes do Golf. Foram presos: Wellington Rocha Silva Jatoba, de 28 anos, morador em Ferraz de Vasconcelos; José Roberio Pereira Brito, 24, de Jundiaí; Geovanio Caetano de Souza, 30, de Itaquaquecetuba; e Mayk Gomes Martins, de 33, também morador em Jundiaí.

Geraldo Dias Netto / Jornal de Jundiaí/JJ