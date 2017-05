Melhor Idade comemora Carnaval no CCI

Com um animado e tradicional baile de Carnaval, a Melhor Idade de Itupeva se reuniu nesta sexta-feira (24), no Centro de Convivência do Idoso (CCI). O evento contou com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Daniela Cristina Mariano Marchi.

“É uma alegria imensa compartilhar este momento no CCI, o trabalho que vem sendo feito aqui é maravilhoso. Não gosto de chamá-los de Terceira Idade, para mim serão sempre a Melhor Idade, pois são todos fantásticos”, destacou Daniela.

O baile de Carnaval teve as tradicionais marchinhas e um show à parte de Carlos Brajon, professor de dança de salão, que alegrou a festa mostrando todo o seu talento.

A diretora do CCI, Cristiane Toledo, comemorou este momento. “Esse é o primeiro evento da nova administração e foi emocionante, empolgante. Estou grata por ver o nosso grupo da Melhor Idade muito feliz”.

O evento teve apoio das secretarias de Desenvolvimento Social e de Educação e Cultura.