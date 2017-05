Obras na UBS Hortênsias continuam a todo vapor

As obras para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque das Hortênsias tiveram um novo passo nessa quinta-feira (23). Por determinação do prefeito Marcão Marchi, o trabalho foi retomado pela nova administração há duas semanas. O canteiro estava abandonado desde agosto do ano passado.

“Estamos completando todas as fases dentro do cronograma estabelecido pela nova gestão. Os moradores desta região merecem a unidade, que é um sonho antigo de todos aqui”, comentou Marcão Marchi.

Nesta nova etapa de execução da obra, realizada quinta (243), foram utilizados mais de 300 m² de forma de madeiras Pinus, aproximadamente 30 m³ de concreto e 2,7 mil quilos de aço para a concretagem dos blocos de fundação e vigas baldrames.

A nova unidade terá 380 m² com uma instalação moderna e localizada em ponto estratégico. Além do Parque das Hortênsias, a UBS também atenderá moradores do Bairro da Mina, Jardim Cristiane e Jardim Guiomar.