PMs que tiveram viatura levada vão responder por falsa comunicação

Militares disseram que foram roubados; grupo teria usado até fuzis.

Em Itupeva, PMs falaram em furto após descuido; suspeito morreu na fuga.

Os dois policiais militares que pediram apoio durante uma ocorrência que começou na zona leste de São Paulo e terminou em Itupeva, onde criminosos que estariam fortemente armados teriam roubado uma viatura, prestaram depoimento na tarde desta segunda-feira (27).

O suspeito de furtar a viatura morreu após bater o veículo. Durante oitiva na delegacia de Itupeva, eles disseram que o carro foi furtado por descuido deles. Agora, os dois PMs vão responder por falsa comunicação de crime. A PM informou que também instaurou inquérito para verificar a ocorrência.

Em nota divulgada pelo comando da PM, a corporação reconhecesse que a primeira versão contada pelos policiais contém inverdades e em nenhum momento eles viram os criminosos entrando na viatura. A ocorrência mobilizou várias equipes da PM, Polícia Rodoviária e até do Batalhão de Ações Especiais. (veja nota na íntegra abaixo)

Segundo a PM, os militares estavam trabalhando e, “por motivos a esclarecer, não mantiveram o contato visual e a adequada segurança com a viatura”. A dupla chegou a atirar na viatura para tentar impedir a fuga com a viatura, de acordo com informações da nota.

Ainda conforme a PM, uma pessoa furtou o carro e foi perseguida até a rodovia dos Bandeirantes na madrugada desta segunda-feira. Na primeira versão dos policiais, quatro pessoas estariam envolvidas. Três criminosos teriam fugido – em circunstâncias que não foram detalhadas pela polícia – e o outro, que dirigia a viatura, morreu após bater em uma carreta posicionada em cerco feito pela polícia perto de uma praça de pedágio, no quilômetro 77.

Antes do acidente, o criminoso usou o rádio-comunicador da viatura para falar que sonhava em ser policial quando era criança e mandar beijo para uma mulher. “Era um sonho de criança. Com sete anos eu falei: ‘Vou ser policial’. E estou aqui num dia de sonho e se for o último, um beijo pra Sara”, afirmou o suspeito, que morreu após bater o carro em uma carreta usada no bloqueio.

Confira a nota da PM na íntegra:

“A Polícia Militar do Estado de São Paulo esclarece que a ocorrência da subtração de uma viatura na Av Almirante Delamare, Heliópolis, após os primeiros atos de investigação, verificou-se que a versão inicialmente apresentada pelos policiais militares do 46º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano continha inverdades, as quais passamos a esclarecer: não houve a aproximação de um suposto veículo preto e tampouco a abordagem de outros criminosos armados com fuzis; dois policiais militares estavam cumprindo um ponto de estacionamento próximo à Comunidade Heliópolis, quando, por motivos a esclarecer, não mantiveram o contato visual e a adequada segurança com a viatura; nesse momento uma pessoa aproveitou dessa situação, entrou na viatura e empreendeu marcha; esses policiais militares tentaram impedir o furto da viatura e efetuaram disparos contra o carro oficial, mas o infrator conseguiu fugir, provocando o início das ações de cerco e acompanhamento, que avançaram pela rodovia dos Bandeirantes, até a praça de pedágio, km 77; as ações também culminaram num acidente de trânsito com outra viatura policial que, felizmente, não vitimou qualquer pessoa; na dinâmica dos fatos o autor do furto veio a colidir posteriormente a viatura contra uma carreta e morreu nesse segundo acidente. A história inicialmente narrada pela rede de rádio da Instituição foi objeto de alerta às Unidades de Serviço, para mitigar os riscos principalmente de usuários das vias por onde o veículo oficial transitou, bem como aos policias militares que se desdobraram para conter a situação. A Polícia Militar instaurou Inquérito Policial Militar para apurar a conduta dos envolvidos.”

Do Portal G1