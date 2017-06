Família faz campanha para tratamento de criança com câncer

Família de Itupeva precisa de R$ 300 mil para tratamento fora do país. Julia Borges, de dois anos e 10 meses, sofre com um tumor agressivo.

Uma campanha iniciada nas redes sociais visa arrecadar dinheiro para o tratamento de uma menina de dois anos e 10 meses diagnosticada com um câncer grave no cerébro. A doença foi descoberta em julho do ano passado, e, logo em seguida, Júlia Borges, que é de Itupeva, foi submetida a uma cirurgia para a retirada do tumor.

Em agosto, ela passou por sessões de quimioterapia e radioterapia e, depois, em novembro, precisou ser submetida a um transplante de medula. “Para a nossa surpresa, infelizmente, logo na sequência descobrimos que a doença tinha voltado.

Daí ela precisou fazer uma nova cirurgia para a retirada desse tumor. Era relativamente pequeno, mas muito agressivo. Só que o pior é que o médico disse que na área onde foi retirado o tumor tem várias sementes de tumor”, conta o pai da menina, Edvaldo Borges.

Júlia precisa passar por sessões de um procedimento chamado de protonterapia, que não é tão agressivo quanto a radioterapia. O problema é que o tratamento não é realizado no Brasil, apesar de ser comum em outros países.

Os pais da menina fizeram uma pesquisa e descobriram que na Itália este tipo de tratamento é realizado por um valor menor. Só que as sessões de protonterapia vão custar cerca de 100 mil euros, o que equivale a mais de R$ 300 mil. Como a família não tem esse dinheiro, uma campanha foi iniciada na internet para tentar arrecadar o valor.

Pessoas de várias partes do país têm ajudado na campanha de Júlia. O lutador de UFC Fabrício Werdum até chegou a gravar um vídeo pedindo para que as pessoas colaborassem. Mas, apesar de toda a mobilização, a família só conseguiu arrecadar até agora 25% do valor necessário para o tratamento da menina.

Mesmo assim, os pais da menina já resolveram embarcar rumo à Itália. “Neste momento, a gente conseguiu R$ 100 mil e a gente já vai conseguir dar a entrada no hospital. Daí falta dinheiro para a gente conseguir bancar as outras despesas, mas não podemos ficar parados aqui esperando. Por isso, já estamos agilizando para viajar logo.”

O diagnóstico dos médicos não deixa claro as chances de cura de Júlia. Mas a fé fala mais alto, como garante a mãe da menina, Joyce Saraiva Rodrigues. “O prognóstico da Júlia é de 5% de chance. Nós não acreditamos, porque quando a gente lê o prontuário do segundo tumor, diz que ele já perdeu a agressividade e potencial de metástase. Hoje a nossa expectativa de cura é muito alta porque graças a ajuda de tanta gente vamos conseguir levar a Júlia para receber o melhor tratamento para ela.”

As pessoas interessadas em ajudar a pequena Julia podem procurar a página oficial da campanha no Facebook, pelo nome Ajude a Julinha.

Do Portal G1