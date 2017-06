Governador vistoria as obras das Alças de Acesso da rodovia Anhanguera

Ao lado do prefeito Luiz Fernando Machado, o governador Geraldo Alckmin visitou as obras das Alças de Acesso na rodovia Anhanguera, nesta quinta-feira (2) e adiantou que, na parte dos trabalhos que dizem respeito ao governo estadual, os prazos de entrega serão antecipados.

Em novembro será entregue o primeiro viaduto do Complexo Jundiaí, na transposição do quilômetro 55,9, que é o trevo da Avenida Nove de Julho que chega à Rodoviária. Antes, o viaduto seria entregue apenas em janeiro de 2018, de acordo com o governador.

O segundo a ser entregue será o Viaduto das Valquírias, no quilômetro 58, 9. Antes, o viaduto seria entregue em julho de 2018, mas foi antecipado para abril de 2018. O prefeito comemorou o anúncio feito por Alckmin e elogiou a disposição do governador em acelerar as obras.

“São obras da maior importância para a logística da cidade. São estratégicas do ponto de vista econômico e do desenvolvimento local, portanto, a notícia da antecipação das obras não poderia nos deixar mais satisfeitos”, destacou.

Agora a atual gestão está empenhada em viabilizar recursos financeiros para cumprir as obrigações que cabem ao município na parceria com o Estado para a realização das obras.

O Complexo Jundiaí demanda um investimento de R$ 205 milhões do governo estadual e ao município caberia o aporte de R$ 50 milhões. Porém, não foram deixados recursos no orçamento por parte da gestão anterior.

O desafio agora, portanto, é o de viabilizar o montante para cumprir a cota da cidade. “Estamos trabalhando para garantir esta importante obra de mobilidade”, disse o prefeito.

Luiz Fernando Machado esteve acompanhado também do deputado federal Miguel Haddad e do vereador Gustavo Martinelli na recepção ao governador.