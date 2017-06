Marcão Marchi faz parceria com Estado para regularização fundiária

O Governo do Estado oficializou o pedido feito pelo prefeito Marcão Marchi e fará um diagnóstico em Itupeva destinado à regularização fundiária. A assinatura do protocolo de intenções é inédita na cidade e foi feita quinta-feira (23), na sede da Secretaria Estadual da Justiça e Defesa da Cidadania, em São Paulo.

“Estivemos na Fundação Itesp dia 26 de janeiro para demonstrar nosso interesse na regularização fundiária do município e em menos de 30 dias já fomos chamados oficializar essa parceria. Isso mostra o prestígio que Itupeva tem agora junto ao Governo do Estado e também a força da nova administração”, afirmou Marcão Marchi.

O prefeito também não escondeu a felicidade por mais essa conquista. “Ter a matrícula do imóvel que foi batalhado por tantos anos é mais do que um sonho a ser realizado por donos de terrenos irregulares em Itupeva. É a garantia de que aquela área pertence de fato à família”.

De acordo com o Programa de Regularização Fundiária Urbana, a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) oferece recursos humanos e materiais, enquanto que Prefeitura de Itupeva será responsável por fornecer alimentação e hospedagem para as equipes que farão o diagnóstico, além de mão de obra local.

“A regularização é feita sem custos para os cidadãos que teriam de desembolsar pelo menos sete salários mínimos na contratação de advogado e topógrafo para fazer a regularização de cada imóvel”, disse do diretor executivo da Fundação Itesp, Marco Pilla. Durante o evento, foram assinados protocolos de intenções para diagnósticos fundiários em 20 municípios. O vice-prefeito Alexandre Mustafa também participou da solenidade.