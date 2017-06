Itupeva é ‘vice-campeã’ em estupros na região

Em apenas um mês, Região registrou 31 estupros, sendo 19 em Jundiaí e 6 em Itupeva.

Dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo indicam que 2017 começou com pelo menos 31 casos de estupros na Região de Jundiaí. Os números se referem apenas ao mês de janeiro e 14 deles foram cometidos contra crianças (estupro de vulnerável), enquanto 17 se relacionam a abusos sexuais contra adolescentes ou adultos.

Dos oito municípios da Região analisados pela reportagem, com exceção de Jundiaí, quatro não registraram nenhum caso: Várzea Paulista, Morungaba, Campo Limpo Paulista e Cabreúva. Outros três tiveram pelo menos um caso de abuso sexual contra criança e pessoas maiores do que 14 anos, e um município, Louveira, registrou um caso contra adolescente ou adulto.

Cidade mais populosa da Região, com 405.740 habitantes – dados do Censo 2016 -, Jundiaí teve o maior número de casos de abusos sexuais, segundo a SSP, que deve divulgar, no próximo dia 25, as estatísticas referentes ao mês de fevereiro passado. No total, 19 boletins de ocorrência foram contabilizados, sendo nove de estupro de vulnerável.

Itupeva teve a segunda maior quantidade de casos, com seis no total, sendo três contra crianças. (Levando em conta a proporcionalidade do número de habitantes, Itupeva seria a campeã em crimes de estupro, já que tem praticamente 10 vezes menos habitantes que Jundiaí).

Itatiba aparece logo em seguida, com dois casos contra adolescentes e adultos e um contra criança, seguida por Jarinu, com dois boletins de ocorrência – um deles de estupro de vulnerável.

Ano passado

Quantidade de casos relacionados a estupros de vulnerável passou a ser divulgada apenas esse ano pela SSP. Em 2016, boletins de ocorrência de abuso sexual estavam sendo contabilizados em sua totalidade, fechando o ano passado com 67 casos somente em Jundiaí.

Na comparação com o mês de janeiro de 2016, o mesmo período deste ano apresentou, de qualquer forma, aumento, uma vez que sete casos foram anotados pela polícia no ano passado, contra 19 em janeiro de 2017.

Apesar da possibilidade de investigação por distritos da Polícia Civil, violências sexuais têm sua autoria apurada, via de regra, por delegacias especializadas, como a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Em Jundiaí, a unidade foi responsável no ano passado pelo esclarecimento de vários casos, que resultaram ainda na prisão de seus autores.

Geraldo Dias Netto