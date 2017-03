Cinzas, Quaresma e Biomas Brasileiros

Com a celebração litúrgica de quarta feira, dia 1º de março, a igreja católica em todo o mundo, inicia um período forte onde os fiéis são chamados à penitência e conversão. Este período teve início com a tradicional Missa com a imposição das Cinzas.

A imposição das Cinzas, que são formadas com a queima dos ramos bentos do ano anterior, é o sinal de que os fiéis se comprometem com uma verdadeira conversão. Também representa o símbolo da fragilidade humana, lembrando a passagem de “que és pó, e ao pó voltarás” (Gn 3,19).

Com a celebração das de imposição das Cinzas, tem início o período da Quaresma, que vai da quarta feira de Cinzas até a quarta feira Santa. Durante estes 40 dias a igreja recomenda aos fiéis unirem-se todos ao mistério de Jesus no deserto com penitencias, jejum e purificação do coração.

O numero quarenta marca sinais cristãos como os 40 dias que Moisés passou na montanha, os 4- dias da caminhada de Elias para chegar a montanha do Senhor e os 40 dias de Jesus jejuando no deserto. Para os fiéis o período da quaresma é de preparação para a Ressurreição do Senhor.

Mas também a celebração da imposição das Cinzas marca a abertura da Campanha da Fraternidade. Já cinquentenária, a cada ano a Campanha da Fraternidade tem crescido nos diversos ambientes da sociedade, por sua natureza e pela importância dos assuntos abordados.

Neste ano com o tema “Fraternidade: Biomas Brasileiros e Defesa da Vida”, faz um alerta para o cuidado e cultivo de biomas como o Cerado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa, o Pantanal e a Amazônia, enfatizando a cultura e respeito aos povos que neles habitam.

A igreja ao colocar em pauta este tema, orienta que é preciso que as pessoas conheçam o real significado e valor dos biomas para poderem contemplar a riqueza e diversidade, do bem que eles nos proporcionam para que com isso adquiramos consciência para sua preservação.

Na Diocese de Jundiaí, os agentes da Campanha da Fraternidade, todos os anos visitam as Câmaras Municipais das 11 cidades do território diocesano, onde fazem apresentação do tema para as autoridades e publico presente.

Também levam a mensagem da Campanha da Fraternidade às escolas. Em Iutupeva a apresentação do tema da CF 2017 será no dia 24 de março, às 19h, na Câmara Municipal.

(Com informações do Texto Base da CF 2017 e mensagem da CNBB, e fotos ilustrativas da celebração na Capela São Vicente de Paulo)

Reinaldo Oliveira