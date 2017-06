Exames laboratoriais voltam a ser feitos em Itupeva

Nesta segunda-feira (6), a Prefeitura de Itupeva anunciou a retomada dos exames laboratoriais no município. O contrato com a nova empresa foi assinado e os serviços já começam a ser feitos nesta terça (7).

A antiga prestadora do serviço se negou a fazer o trabalho, mesmo depois de ter recebido da nova administração uma parte da dívida de R$ 500 mil deixada pelo antigo governo. Como não cumpriu o contrato, foi substituída.

“Tentamos de todas as maneiras retomar este serviço para que não houvesse prejuízo à população. Pagamos uma parte da dívida depois de acordo com a antiga empresa e, apesar disso, eles não voltaram ao trabalho. Assim, o contrato foi encerrado e buscamos uma nova empresa para acabar com o problema. As pessoas não podiam mais pagar por uma irresponsabilidade do governo passado”, explicou o prefeito Marcão Marchi.

Neste primeiro momento, a prioridade do novo laboratório será para atendimentos às pessoas que precisam de exames para retirada de medicamentos, gestantes e pacientes que aguardam cirurgias. A Secretaria de Saúde pede aos munícipes que procurem as unidades de saúde (UBSs) mais próximas da residência para informações.

Na tarde desta segunda (6), as enfermeiras responsáveis pelos sete PSFs (Programa Saúde da Família) e pelas cinco UBSs da cidade participaram de uma reunião com a secretária de Saúde, Lúcia Chechinato, e com representantes do Laboratório Jaguaribe. Elas receberam orientações e os kits para coleta dos materiais para exame.

A empresa tem mais de 40 anos no mercado e prometeu agilizar todos os exames em um curto espaço de tempo. “Nossa meta é realizar todos os exames, contando com o rápido atendimento nas UBSs e PSFs”, comentou a secretária de Saúde, Lúcia Chechinato.

O diretor do laboratório, Fernando Jaguaribe, garantiu a prestação do serviço. “Nosso laboratório tem toda a tecnologia que uma empresa desse ramo precisa. Trabalhamos com qualidade e rapidez para atender todos os exames, pois estamos na área de análise química há mais de 40 anos”.

Para mais informações, o telefone da Secretaria de Saúde é o 4591-2483.