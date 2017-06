Fundo Social de Itupeva recebe 500 inscrições para cursos

Em três horas, todas as vagas para os cursos do novo Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Itupeva foram preenchidas. Mais de 500 pessoas compareceram na sede do Funss para as inscrições. O resultado foi muito comemorado pela equipe do Fundo Social, que conseguiu neste ano 10 novos cursos profissionalizantes para a população após determinação do Prefeito Marcão Marchi.



“As inscrições foram um sucesso. É muito bom saber que as pessoas estão buscando meios para se profissionalizar, complementar a renda familiar. Fico muito feliz por estarmos contribuindo”, comentou a presidente do Fundo Social, primeira-dama Daniela Marchi.

Todas as vagas para os cursos de confeitaria, panificação, digitação, hardanger, ponto reto, vagonite e vagonite oitinho, informática, patchapliqué, manicure e pedicure foram preenchidas. Com isso, a coordenação do Fundo Social decidiu remanejar as aulas e as turmas para conseguir atender mais pessoas.

“Vamos intercalar as turmas e os dias da semana para fazer com que mais pessoas consigam participar desses cursos. Por exemplo, nós tínhamos 40 vagas de manicure com aulas duas vezes por semana. Preferimos deixar cada turma com um dia da semana, então conseguimos mais 40 vagas, totalizando 80 pessoas”, explicou a coordenadora do Fundo Social, Arlete Maria Lopes.

Mesmo com essa nova grade de aulas, algumas pessoas ainda ficaram na lista de espera. Os cursos profissionalizantes são uma ótima oportunidade para quem quer aumentar o currículo e ainda ter mais renda. Todos os alunos recebem certificados, o que garante a eficácia dos cursos.