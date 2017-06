Inscrições para campeonatos de futebol abrem essa semana

A partir dessa semana, a Prefeitura de Itupeva, por meio da secretaria de Esportes e Lazer, inicia as inscrições para os campeonatos de futebol na cidade, que sempre se destacam no calendário esportivo municipal.

A secretaria vai realizar reuniões preliminares com representantes dos times para dar detalhes dos campeonatos, conforme segue o calendário para cada categoria. Para se inscrever, o time deve enviar um representante para participar da reunião, que será realizada na secretaria de Esportes, no Ginásio Municipal Dorival Raymundo, e retirar a ficha de inscrição. Mais informações na própria secretaria ou pelo telefone 4591-1214.

Campeonato Veterano de Futebol (nascidos até 1982, permitidos dois atletas nascidos em 1983)

Reunião preliminar: 06/03 às 18h

Inscrições: 06/03 a 27/03

Congresso técnico: 28/03 às 18h

Início: 02/04 – Jogos aos domingos de manhã

Campeonato Junior de Futebol (nascidos entre 1997 e 2001)

Reunião preliminar: 06/03 às 19h

Inscrições: 06/03 a 27/03

Congresso técnico: 28/03 às 19h

Início: 09/04 – Jogos aos domingos de tarde.

Campeonato Principal de Futsal – 1ª Divisão (nascidos até 2001)

Reunião preliminar: 07/03 às 19h

Inscrições: 07/03 a 24/03 – apenas para os times classificados para a 1ª Divisão

Congresso técnico: 27/03 às 20h

Início: 08/04 – Jogos às sextas e aos sábados à noite.

Campeonato Principal de Futsal – 2ª Divisão (nascidos até 2001)

Reunião preliminar: 07/03 às 18h

Inscrições: 07/03 a 24/03 – Times classificados para a 2ª Divisão. Serão abertas inscrições para até 12 times, que disputarão 4 vagas.

Congresso técnico: 1ª fase: 27/03 às 19h – 2ª fase: 10/04 às 18h

Início: 06/04 – Jogos na quinta, sexta e sábado à noite.

Campeonato Industrial já está com inscrições abertas

Um dos campeonatos mais disputados do município, o Industrial, já está com inscrições abertas. A secretaria está enviando às empresas da cidade o convite para que possam inscrever seu time. Caso a empresa responsável não receba o convite, pode entrar em contato com a Secretaria no Ginásio Municipal de Esportes ou pelo telefone 4591-1214.

Campeonato Industrial de Futebol

Inscrições: 21/02 a 24/03

Congresso técnico: 27/03 às 18h

Início: 01/04 – Jogos sábado à tarde