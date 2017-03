Prazo para solicitar auxílio-viagem termina dia 10

A Prefeitura de Itupeva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, informa que os estudantes do município que cursam aulas do ensino superior e técnico, devem fazer ainda nesta semana a solicitação para receber o auxílio-transporte.

O prazo encerra-se nesta sexta-feira, 10. Quem perder essa chance só poderá fazer uma nova abertura de solicitação no segundo semestre, entre os dias 03/07 a 31/07. Lembrando que o benefício é destinado a estudantes que têm aulas fora do município.

Para fazer a abertura do processo, o estudante deve imprimir o requerimento no site da Prefeitura, preenche-lo, anexar a cópia do RG, CPF, comprovante de residência, último holerite (se houver) e um comprovante da faculdade, que pode ser o boleto ou a matrícula.

Após reunir estes documentos é necessário se dirigir ao setor de protocolos, localizado no Paço Municipal, e dar abertura no processo, e então, dirigir-se a Secretaria de Desenvolvimento Social para agendar uma reunião para a triagem socioeconômica.

Para mais informações ligue 4591-0450 ou dirija-se até a Secretaria de Desenvolvimento Social que está localizada na Rua Hildebrando Ferraz, 192 – Centro.