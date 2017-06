Homem cai na rede furtando celular em Itupeva

O sistema de câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial, localizado no Centro de Itupeva, registrou a audácia de um indivíduo durante o furto de um celular.

As câmeras registraram quando o indivíduo, até o momento não identificado, conseguiu tirar a atenção da atendente pedindo sua ajuda. No momento em que ela virou as costas para procurar um produto, ele aproveitou para subtraiu seu aparelho celular, que estava atrás do balcão da loja.

O fato aconteceu no último sábado, dia 4. O suposto cliente entrou na loja demonstrando interessem em comprar um par de chinelos e vê o celular atrás do balcão. Ao ser atendido pela funcionária, ele fez uma tentativa de pegar o celular, porém, ela se virou rápido e ele disfarçou. A vítima não percebeu que estava prestes a perder o seu aparelho.

O sujeito aproveitou uma nova oportunidade, quando a atendente se vira para pegar o chinelo, quando ele rapidamente subtraiu o aparelho celular, escondendo-o entre um par de chinelos, que já estava em suas mãos.

A funcionaria só deu conta do furto, quando retornou para trás do balcão e não mais localizou seu aparelho. Ao verificar as imagens das câmeras de monitoramento, ela ficou surpresa ao ver a audácia do homem, que leva seu aparelho.

A atendente registrou queixa na delegacia e a polícia tenta identificar o criminoso.

Essa não foi a primeira vez que o mesmo homem furta celular em lojas de Itupeva. Ele também foi flagrado furtando celular em outro estabelecimento.