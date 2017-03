Circo Social agora atende crianças a partir dos 9 anos

Por determinação do prefeito Marcão Marchi, o programa Circo Social será ampliado e passa a receber também adesão de crianças a partir dos 9 anos. O objetivo é que elas tenham acesso às aulas práticas, enquanto que a parte conceitual e teórica será trabalhada para alunos a partir dos 12 anos.

“O circo é um ambiente que estimula a criatividade, o lado lúdico e sonhador da criança. É mais uma atividade que oferecemos de forma gratuita e com essa ampliação podemos atingir mais crianças, tirando-as das ruas e oferecendo mais opções de lazer”, explicou Marcão Marchi.

Com aulas às terças-feiras, no período da manhã e tarde, na Chácara do Abobrinha, o Circo Social é uma atividade idealizada e desenvolvida pelo professor Anderson Redressi, da Secretaria de Esportes e Lazer. O objetivo é trazer à tona o lúdico deste universo, destacando-o como grande colaborador para a expressão corporal, oral e criativa.

“Nos reunimos com o professor Anderson, que nos apresentou essa ideia, muito bem-vinda para o tipo de trabalho que estamos buscando realizar na secretaria de Esportes e Lazer, que é oferecer atividades físicas variadas para todas as faixas etárias da nossa população”, comentou o secretário Robinson Toledo.

Com a ampliação da idade inicial dos participantes, as aulas serão desenvolvidas em duas categorias: entre 9 e 11 anos, os alunos farão apenas a parte prática da iniciação circense; já os participantes de 12 a 17 anos também serão instruídos conceitualmente com aulas teóricas.

“Temos bastante procura por crianças mais jovens, mas a parte conceitual ainda pode ser uma carga pesada para eles absorverem. Já a parte prática é ideal para que as crianças comecem a se desenvolver”, contou o professor Anderson.

Para se inscrever, o interessado deve procurar a Secretaria de Esportes e Lazer, no Ginásio Municipal Dorival Raymundo, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. A ficha também pode ser baixada pelo site da Prefeitura (www.itupeva.sp.gov.br), no menu Serviços Online. Mais informações pelo telefone 4591-1214.

A Secretaria de Esportes e Lazer também oferece à população as modalidades de Alongamento, Caminhada, Corrida, Atletismo, Atletismo (PEPT – Programa Esporte Para Todos), Basquete, Condicionamento Físico, Futsal, Ginástica, Handebol, Hidroginástica, Natação, Natação (PEPT), Pilates, Tênis de Campo (apenas PEPT), Voleibol e Voleibol Adaptado.