‘Click Itupeva’, mostre a cidade e concorra a prêmio

Em comemoração aos 52 anos de Itupeva, a Prefeitura lança a promoção ‘Click Itupeva’, que vai premiar a foto mais curtida na página oficial (www.facebook.com/prefeituraitupeva). O vencedor ou vencedora vai ganhar um jantar no recém-inaugurado restaurante Madero, no Shopping Serra Azul.

A ideia é que a população demonstre o amor pela cidade, registrando em fotografia algo que remeta a um ponto turístico, um local especial – como um cartão postal do município.

Para participar, é preciso curtir a página da Prefeitura e enviar a foto escolhida por mensagem (inbox) no Facebook entre os dias 11 e 15 de março. No dia 16, um álbum será criado com as fotos recebidas (apenas serão usadas as fotos que seguirem o critério estabelecido acima) e publicado na página. Só será aceita uma foto por participante.

Cada competidor poderá usar o seu perfil para divulgar a foto e conseguir curtidas dos amigos e familiares. Mas, para isso, só valerá publicar o link da foto postada no álbum da Prefeitura. Quem for curtir, deve clicar diretamente na foto postada no álbum.

A vencedora será a imagem que tiver mais curtidas. O concurso se encerra às 16h do dia 21 de março, data do aniversário da cidade.

A foto com mais curtidas – válidas apenas na página oficial da Prefeitura – será contemplada com o jantar no Madero. O anúncio do vencedor será feito tão logo as curtidas sejam conferidas. No dia 22 de março, o prêmio será entregue ao ganhador.