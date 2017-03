Primeira parcela e cota única do IPTU vencem nesta sexta

Vence nesta sexta-feira (10) o pagamento da primeira das 10 parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano de 2017.O IPTU poderá ser pago também em cota única, esta com desconto de 4%.

A partir deste ano, os pagamentos de tributos em Itupeva só podem ser feitos em bancos conveniados: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Santander. A alteração é uma exigência do Banco Central do Brasil, que foi comunicada aos municípios brasileiros em agosto de 2016.

Por decisão das agências do Banco do Brasil e Santander, os pagamentos não podem ser feitos diretamente no caixa, somente nos caixas eletrônicos e pelo internet banking. Na Caixa Econômica Federal e lotéricas, o recebimento é normal.

Essa exigência partiu do Banco Central do Brasil, transmitida por uma cobrança com registro pela Circular Bacen 3656, de 2 de abril de 2013.O prazo final para que as instituições bancárias e municípios se adequassem terminou em dezembro do ano passado.

Em agosto de 2016, a Prefeitura de Itupeva foi notificada da situação e o governo passado deveria ter repassado isso à população. O fato já havia sido notificado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) no comunicado 014/2015, expedido a todas as instituições bancárias do País.

Se você ainda não recebeu a guia, pode acessá-la no site da Prefeitura. Basta clicar no link abaixo e escolher a opção “Emissão de Segunda Via de Carnês de IPTU/TSU”: https://app.siappa.com.br/itupeva/iptu/iptu_security.html

Débitos - Quem estiver com débitos inscritos em divida ativa, constará essa informação no carnê. Para saber sobre a situação desses débitos, basta enviar email para tributos@itupeva.sp.gov.br

Para estes casos, a Prefeitura oferece várias condições de parcelamento:

- Valor total da dívida em até 12 parcelas fixas, sendo a primeira no ato do acordo.

- Acima de 12, no limite de até 48 parcelas corrigidas pelo IGPM, o acréscimo será a partir da parcela de número 13.

- Para parcelamentos acima de 48 vezes, deverão ser observados os requisitos da Lei Complementar nº 001/94 e alterações – Código Tributário Municipal (CTM), em especial o artigo 150 e seguintes.

- No caso dos débitos estarem em execução fiscal, haverá o acréscimo de custas processuais e honorários advocatícios conforme disposto em Lei.

- O valor mínimo da parcela é de R$ 62,40.

- Para qualquer modalidade de parcelamento, haverá uma taxa de cobrança do protocolo no valor de R$ 33,28.

Para parcelar os débitos, o proprietário deverá comparecer ao setor de Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Itupeva das 9h às 16h, munido dos documentos do imóvel (contrato ou escritura). Já terceiros deverão comparecer somente com a apresentação de procuração com poderes específicos para o pleito e com firma reconhecida.

A Prefeitura de Itupeva está localizada na avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas. Os telefones para contato são (11) 4591-8194, 4591-8195 ou 4591-8418.