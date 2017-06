Ginastas de Itupeva se apresentam no UniAnchieta

No último sábado, dia 3 de março, as ginastas da equipe da Prefeitura de Itupeva se apresentaram em duas categorias para os alunos do curso de Educação Física, na UniAnchieta em Jundiaí, durante a Aula de Cultura da Ginástica: Ginástica Geral e Ginástica Rítmica. Ao todo, a equipe apresentou quatro coreografias, sendo duas de Ginástica Rítmica, que é uma modalidade olímpica; e duas de Ginástica Estética de Grupo (obrigatória e livre).

Segundo o professor Anderson Redressi da secretaria de Esportes e Lazer, responsável pela equipe de Ginástica de Itupeva, que segue evoluindo nos treinamentos e sempre apresentando belas coreografias, o objetivo da apresentação foi aproximar os alunos da realidade que poderão ter, dentro do contexto de Modalidades Ginásticas, após se formarem.

A equipe itupevense se apresentou com as atletas Amanda Pereira Lago da Silva, Bruna Éllen da Silva Aguiar, Gabriela Siqueira de Oliveira, Karen Daniela Castañeda Camelo, Laís Yumi Atanazio Kikuta, Laysa Belizario Santana, Letícia Madeira Sanchez, Manuela Gonçalves Ceneviva, Mayara Gloria Lima Santos, Mel Aschenbrenner Contine e Thaís Vergari pela Ginástica Estética de Grupo; e Gabriela Siqueira de Oliveira e Mel Aschenbrenner Contine em Ginástica Rítmica.

Quem tiver interesse de participar das aulas de ginástica com o professor Anderson, tanto meninos quanto meninas a partir dos 7 anos, pode procurar a secretaria de Esportes e Lazer, no Ginásio Municipal Dorival Raymundo para retirar a ficha de inscrição (que também pode ser baixada pelo site oficial da prefeitura –www.itupeva.sp.gov.br – no menu de serviços online).