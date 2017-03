Prefeito anuncia criação do Núcleo de Atendimento às Vítimas da Violência

O prefeito Marcão Marchi anunciou na última quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a criação do Núcleo de Atendimento à Vítimas da Violência (NAVV) em Itupeva. A iniciativa será uma parceria entre a Prefeitura e a Polícia Civil, com o objetivo de atender as vítimas da violência de modo humanizado e minimizando esses impactos. O trabalho será realizado tão logo a estrutura necessária para o núcleo seja concluída, em meados de abril.

Em reunião realizada no Centro de Referência Especial de Assistência Social (Creas), o prefeito e o delegado Adalberto Ceolin, responsável pela Delegacia de Polícia de Itupeva, definiram como o núcleo vai funcionar. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Daniela Marchi, também acompanhou a reunião.

“Este é um projeto que precisa ser colocado em prática, pois vai ajudar e muito aquelas pessoas que sofrem com qualquer tipo de violência. Embora a segurança pública seja responsabilidade do Estado, os gestores municipais não podem cruzar os braços diante deste problema social. Itupeva, em pouco tempo, será referência neste tipo de atuação”, explicou Marcão Marchi.

O mecanismo do Núcleo começa com a Delegacia de Polícia, que servirá como órgão captador. A partir do atendimento policial, a vítima deverá ser encaminhada a um setor de triagem, que fará o direcionamento conforme a necessidade da pessoa.

“O ponto principal do NAVV é dar respaldo às pessoas que forem vítimas de violência de qualquer natureza. O projeto visa à estruturação de um núcleo que tem o objetivo de minimizar os efeitos da vitimização secundária. Para que isso ocorra, é necessário o engajamento dos setores público e privado”, ressaltou o delegado.

Inicialmente, serão atendidas as vítimas de violência doméstica e sexual. Neste campo, há necessidade de atendimento médico no próprio hospital do município, para que a pessoa já abalada emocionalmente não tenha que se deslocar até outra cidade.

Nesta fase haverá também o atendimento psicológico. “É um fator importante, pois além de proporcionar mais dignidade à vítima, os laudos servirão para o Inquérito Policial, agilizando assim os procedimentos judiciários”, comentou Adalberto Ceolin.

Até por isso, as secretarias municipais de Desenvolvimento Social e de Saúde trabalharão em conjunto para prestar estes atendimentos pós-registro da ocorrência. “Esta é uma situação delicada, já que muitas vítimas não denunciam os agressores por medo ou vergonha. O núcleo é uma forma de diminuir esses casos e Itupeva poderá ser exemplo para outras cidades”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Daniela Marchi.

Participaram da reunião, também, a secretária de Desenvolvimento Social, Aline Alves, e representantes da Secretaria de Saúde e da Polícia Civil.