Vereador Ezequiel pede benfeitorias para o bairro Rio das Pedras

O prefeito Marcão Marchi recebeu o vereador Ezequiel, nesta sexta-feira (10), para tratar de ações a serem realizadas no bairro Rio das Pedras. As questões dos moradores desta região tratam de melhorias no abastecimento de energia elétrica e dos serviços de internet.

“Esses são questionamentos pertinentes e que, de certa forma, influenciam no dia a dia da população. Já tivemos reuniões aqui com a CPFL e vamos levar isso adiante”, afirmou Marcão Marchi.

O vereador agradeceu a receptividade. “São constantes as interrupções de energia elétrica no bairro, por isso fiz o ofício pedindo providências”, acrescentou Ezequiel.