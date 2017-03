Atividades esportivas vão marcar o aniversário de Itupeva

Neste domingo (19), a Prefeitura de Itupeva vai realizar um dia repleto de atividades para o itupevense, em comemoração ao 52º aniversário de emancipação do município. A Secretaria de Esportes e Lazer preparou diversas ações.

As atividades começam às 8h, com a realização do tradicional Passeio Ciclístico, que chega à 12ª edição neste ano. Com saída do Parque da Cidade, o percurso é ideal para ser realizado em família e desfrutar de um belo passeio pelo município. Ele parte do portão central do Parque da Cidade pela avenida Emílio Checchinato em direção ao Bairro da Chave, seguindo pela avenida Francisco Nakazato, passando pelo bairro Pacaembu e retornando ao parque. Para participar do passeio gratuito não é preciso se inscrever, basta comparecer ao local de saída, por volta das 8h para concentração. A largada será às 8h30.

Às 10h a secretaria realiza uma caminhada pelo Parque da Cidade, uma ótima opção para o domingo de manhã. Para participar também não é preciso se inscrever. A concentração será próximo à quadra de vôlei de areia do parque.

Entre 10h e 11h30, o Parque da Cidade também será palco de uma gincana com diversas brincadeiras para toda a família, como estafetas (prova em que a equipe se reveza no percurso), festival de embaixadinhas e chute no pneu, entre outras.

A partir das 10h também haverá torneios de basquete e vôlei de areia no Parque da Cidade. Para participar, a equipe precisa se inscrever no local, a partir das 8h. O torneio de basquete terá equipes com três participantes cada, enquanto que o vôlei de areia será disputado por duplas. Podem participar homens e mulheres, em duas categorias: até 16 anos e acima de 17 anos.

Confira a relação completa de atividades esportivas no Parque da Cidade:

12º Passeio Ciclístico do Aniversário de Itupeva

Horário: 8h – concentração / 8h30 – largada

Saída: Portão Central do Parque da Cidade, na Av. Emílio Checchinato – não precisa de inscrição

Caminhada

Horário: 10h

Saída: Parque da Cidade, próximo à quadra de vôlei de areia – não precisa de inscrição.

Gincanas recreativas com brincadeiras diversas

Horário: 10h às 11h30

Torneios de Basquete e Vôlei de Areia

Horário: Entre 10h e 12h

Inscrições: A partir das 8h, no local

Equipes: Três jogadores para basquete e duplas para o vôlei (feminino e masculino); Categoria A: até 16 anos. Categoria B: acima de 17 anos.