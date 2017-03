Itupeva conhece adversários na Copa TV Tem

Na noite dessa quinta-feira, 9, as equipes masculina e feminina de Itupeva conheceram seus adversários na Copa TV Tem de Futsal, em sorteio realizado em Sorocaba, que definiu os grupos da primeira fase para ambas as competições.

No masculino, Itupeva está no grupo 1 e tem como adversários, na primeira fase, Mairinque, Salto de Pirapora e Alumínio. Ao todo, são 16 times, divididos em 4 grupos, com partidas em turno único dentro da chave, com os dois primeiros de cada grupo se classificando para as quartas de final, que serão disputadas em jogo único, enquanto que as semifinais e as finais serão disputadas em dois jogos.

Já no feminino, Itupeva está no grupo 3 e enfrenta Sorocaba e Votorantim na primeira fase. Ao todo, são 12 equipes divididas em 3 grupos, e as regras são as mesmas, os times se enfrentam dentro de cada chave e se classificam os dois primeiros para as quartas de final, em turno único, com semifinais e final disputadas em dois jogos.

A abertura é no dia 23, na Arena Sorocaba, com o jogo entre Sorocaba e Salto no masculino e Sorocaba contra Votorantim no feminino. Embora a tabela ainda não esteja definida, Itupeva deve fazer sua estreia no dia 27, sendo que, em toda a primeira fase, a equipe masculina jogará em Mairinque e a feminina em Sorocaba. Os jogos serão realizados nas noites de segunda e quintas-feiras.

Para essa edição, além da ausência de várias cidades da região que não se inscreveram, como Jundiaí no masculino e Campo Limpo em ambas as categorias, também houve uma mudança no regulamento, com cada equipe podendo inscrever apenas cinco atletas federados. Até o ano passado, a inscrição era livre.

Os professores da modalidade na secretaria de Esporte e Lazer, Cláudio José Batista e Rafael Betteli Debone, estarão à frente das equipes masculina e feminina, respectivamente, com a assistência do professor Glauco R. Silveira.

As equipes da Prefeitura de Itupeva contam com o apoio da Panificadora Brasil, JDD Veículos, Espaço Albuquerque, Refeições Albuquerque, Loja de Suplementos Suprax, Ponto da Esfiha, Academia Subaru, JR Rolamentos e Gráfica Grafisul.