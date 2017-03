Novo Fundo Social dá início aos cursos profissionalizantes

As aulas dos novos cursos profissionalizantes do Fundo Social de Solidariedade de Itupeva tiveram início nesta segunda-feira (13). O prefeito Marcão Marchi e a presidente do Fundo Social, primeira-dama Dani Marchi, deram as boas-vindas aos participantes, que têm agora a possibilidade de aprender uma profissão, ampliar a renda familiar e até gerar novos empregos. No total, 800 pessoas estão inscritas.

Acompanhado também do vice-prefeito e secretário de Governo, Alexandre Mustafa, o prefeito fez questão de cumprimentar os alunos. “A Prefeitura tem como prioridade os cidadãos itupevenses e esses cursos vão ajudar muita gente. Daqui alguns meses, tenho certeza que todos vocês estarão usufruindo dessa oportunidade, empreendendo e gerando renda para o nosso município”, disse Marcão Marchi.

Os cursos estão programados para terminar na metade do mês de julho, totalizando quatro meses de aprendizagem. Todos receberão certificado de conclusão.

“É com satisfação que vejo este projeto ter início. Desde o começo da gestão do prefeito Marcão Marchi, estamos trabalhando muito para que este dia chegasse e estou muito feliz. Será mais uma ação em benefício da população”, comentou a presidente Dani Marchi.

Na manhã desta segunda-feira (13), tiveram início os cursos de Digitação, Informática, Corte e Costura, Manicure e Pedicure, Panificação, Confeitaria e Artesanato (Hardanger, Ponto Reto, Vagonite, Vagonite Oitinho, Bordado, Tecido Xadrez e Crochê).

Alegria – Quem fez a inscrição gratuita e vai participar do curso comemorou. “Vejo como uma alquimia, onde tudo que toca vira ouro. Aqui podemos transformar um pedaço de tecido em roupa para a família. Essa oportunidade também vai servir como terapia, pois hoje vivemos num mundo muito agitado”, comentou Cássia Gonçalves, aluna do curso Corte e Costura.

“Essa oportunidade caiu do céu. Futuramente poderemos trabalhar nessa área ou até abrir o nosso próprio salão. Com essa crise é muito difícil pagar esse tipo de curso, foi uma ótima iniciativa da Prefeitura de Itupeva”, declarou Jeane Fernandes, aluna do curso de Manicure e Pedicure.

Quem não conseguiu a vaga neste semestre, terá a oportunidade com a abertura de novas turmas, programada para o mês de agosto.