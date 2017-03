Saúde da Família tem cronograma de visitas definido

A Prefeitura de Itupeva divulgou o cronograma de visitas domiciliares das Unidades de Saúde da Família (USF). De acordo com a Secretaria de Saúde, de segunda à sexta-feira as equipes estarão nas ruas para o trabalho, conforme determinação do prefeito Marcão Marchi.

“As visitas domiciliares assumem papel fundamental na organização do trabalho das equipes das Unidades de Saúde da Família. Elas ganharam muita força na última década e em Itupeva estamos investindo nesta ação direta com a população”, explicou a secretária de Saúde, Lúcia Chechinato.

O veículo utilizado pelas USFs para chegar até as residências é um Corsa Sedan, doado pela Câmara Municipal de Itupeva.

Segue abaixo o cronograma de visitação das Unidades de Saúde da Família;

VISITAS DOMICILIARES

Dia da Semana – Unidade de Saúde – Período

Segunda-feira – USF Monte Serrat – Manhã

Segunda-feira – USF Santa Elisa – Tarde

Terça-feira – USF Santa Elisa – Manhã e Tarde

Quarta-feira – USF Quilombo – Manhã

Quinta-feira – USF Santa Fé – Manhã

Quinta-feira – USF Rio das Pedras – Tarde

Sexta-feira – USF Jardim Guiomar – Manhã

Sexta-feira – USF Rio das Pedras – Tarde