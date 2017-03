Patrulhamento Rural já rodou quase 5 mil km

Em apenas 23 dias de operação, o Patrulhamento Rural da Guarda Civil Municipal de Itupeva já começou a dar resultados. É a primeira vez que um programa deste tipo é realizado na cidade. Até o momento, a viatura destinada ao serviço (um utilitário próprio para essa região) já rodou 4.480 km, uma média de 160 km por dia (distância de Itupeva até São José dos Campos, no Vale do Paraíba).

“Há muito tempo recebíamos reclamações dos agricultores e proprietários de áreas rurais do município sobre a segurança. Quando assumimos a Prefeitura, demos início a este inédito programa no município”, explicou o prefeito Marcão Marchi.

Com uso de uma viatura própria para o trabalho na zona rural, os GCMs fazem rondas pelas propriedades, conversam com os moradores e deixam números de telefone para contato em casos de emergência. Neste período de atuação, pelo menos 20 pessoas foram abordadas pelos guardas em atitude suspeita. Algumas tinham acabado de invadir propriedades particulares e alegaram que iriam “pescar e apanhar frutas”. Todas foram levadas para prestar esclarecimentos na delegacia de polícia.

“Nós estávamos pleiteando uma Patrulha Rural há muitos anos. Nesta região existe um número muito grande de assaltos e já tínhamos comunicado isso ao prefeito, que prometeu colocar o serviço na rua o mais rápido possível. Estamos felizes porque cumpriu com o prometido. O trabalho vem sendo bem feito e já mostrou resultado, afastando os bandidos das nossas dependências”, comentou Luis Orlando Forte, administrador da Fazenda Santa Tereza do Alto.

No planejamento da Guarda Civil Municipal, já há previsão para ampliação do serviço com a chegada de mais viaturas para o serviço. “A determinação do prefeito Marcão Marchi é de que as operações sejam intensificadas e o patrulhamento transita diariamente nas vicinais do município, transmitindo segurança aos moradores da zona rural”, ressaltou o comandante da GCM, Dirceu Cruz.