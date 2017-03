52º aniversário de Itupeva: População terá acesso a serviços gratuitos em evento

A Prefeitura de Itupeva e as empresas da cidade estão organizando a festa que celebra o 52º aniversário do município.

O evento acontece neste domingo (19), no Parque da Cidade, das 10h às 16h e contará com diversas atrações. Os munícipes terão à disposição pelo menos 10 espaços temáticos, que ficarão próximos à base de administração do parque.

“Pensamos muito nas famílias de Itupeva para organizar este evento. Por isso contaremos com empresas que prestarão serviços gratuitos como corte de cabelo, por exemplo, e também tendas com diversas ações e atendimentos públicos, como o Procon, por exemplo”, explicou o prefeito Marcão Marchi.

Serviços – No setor de beleza, a população contará com dois estandes: um da design de sobrancelha Gislene Oliveira e outro do Instituto Embelleze, com cortes de cabelo masculino e feminino, tudo gratuitamente.

As equipes da Secretaria de Saúde vão fazer a aferição de pressão arterial e uma nutricionista fará a coleta de dados e medidas, além de dar dicas de alimentação.

O Departamento de Trânsito e Transportes do município dará orientações sobre o comportamento seguro no trânsito, dicas para mães e gestantes sobre o uso da cadeirinha, simulação de travessia segura e informações sobre sinalização de trânsito para as crianças e também a distribuição de panfletos sobre o comportamento seguro no entorno das escolas.

O Procon também terá um espaço reservado para esclarecer dúvidas ou então reforçar os direitos do consumidor. A Defesa Civil fará um trabalho educativo com a distribuição de desenhos para as crianças colorirem e material informativo para os pais.

A Secretaria de Desenvolvimento Social contará com uma tenda onde esclarecerão dúvidas e informações sobre o Centro de Convivência do Idoso, sobre o trabalho dos CRAS Central e Hortência, dos CREAS, serviços do PAT e do Banco do Povo. O Fundo Social também estará no local, realizando a venda de produtos confeccionados pelos alunos dos cursos, como objetos artesanais. O Primeiríssima Infância terá espaço para crianças brincarem, com informações sobre o programa.

Já o Meio Ambiente fará um trabalho de conscientização ambiental, falando sobre a importância do plantio de árvores, o descarte correto de resíduos e o consumo adequado da água.

No espaço destinado à Secretaria de Educação, as crianças serão as principais beneficiadas: resgate de brincadeiras antigas e de rua, leitura de histórias, desenhos para pintura e cantinho da leitura.

A programação completa pode ser conferida aqui: http://migre.me/wfgSq