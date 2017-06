Domingo tem Passeio Ciclístico em Itupeva

Nesse domingo, 19, em comemoração ao 52º Aniversário da Cidade, a Prefeitura de Itupeva promove o já tradicional Passeio Ciclístico que chega à sua 12º edição, com percurso um percurso que abrange todas as idades, sorteio de brindes e premiações.

A concentração para o Passeio será no portão lateral do Parque da Cidade, a partir das 8h e largada às 8h30. Para participar, não é preciso fazer inscrição, basta comparecer no local munido de sua bicicleta.

O pelotão sairá do Parque da Cidade pela avenida Emílio Checchinato em direção ao Bairro da Chave, seguindo pela avenida Francisco Nakazato, passando pelo bairro Pacaembu e retornando ao parque.

Haverá premiação especial para o participante mais jovem e o mais idoso, no masculino e no feminino, e os participantes ainda vão concorrer a 2 bicicletas e diversos brindes, doados pelos apoiadores do evento: Tico Bikes & Toys, BKL Bikes, Wet’n Wild, Suprax Suplementos, Bicicletaria Bom Jesus, Passo da Moda, Gulifer, Biléka e Troféus Miheletti.