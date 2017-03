Escolinha de vôlei tem vagas para várias idades

A Secretaria de Esportes e Lazer está com inscrições abertas para a escolinha de voleibol, tanto na modalidade feminina quanto masculina, para turmas com idades entre 9 e 16 anos, além do vôlei adaptado, em que podem participar pessoas acima dos 50 anos.

Para realizar a inscrição, basta procurar a secretaria no Ginásio Municipal Dorival Raymundo, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, para retirar a ficha de inscrição, que também pode ser baixada no site oficial da Prefeitura (www.itupeva.sp.gov.br), na área de Serviços Online.

Atrás apenas do futebol, o voleibol segue sendo a segunda atividade esportiva mais popular no país, principalmente por conta do grande número de títulos conquistados pelas Seleções Masculina e Feminina a partir dos anos 90, e que ajudaram o esporte a ganhar destaque nos meios de comunicação.

“O vôlei é considerada uma atividade com maior segurança para iniciantes, já que não há contato físico entre os adversários, ele também é recomendado por movimentar músculos do corpo todo, desde pernas, joelhos, até braços”, explicou o professor Chinha, um dos instrutores responsáveis pela introdução e treinamento dos alunos à modalidade.

“Para o primeiro semestre, já há dois campeonatos previstos, a II Copa Sindvôlei, que deve ser iniciada ainda em março, com os jogos sendo disputados em Jundiaí, no Sindicato dos Metalúrgicos; e a Liga Itatibense de Voleibol, com categoria de base e adulto, prevista para começar em abril, com data ainda a ser definida”, explicou a professora Adriana.

Crianças a partir dos 9 e até os 16 anos já podem se inscrever para a modalidade, que tem aulas realizadas no Ginásio Municipal Dorival Raymundo, na Escola Monteiro Lobato, no Parque das Hortênsias e no S.B.R.I., de acordo com a idade e dias da semana. Também há o vôlei adaptado, modalidade voltada à terceira idade, surgida nos anos 90. As provas oficiais só podem ser disputadas por atletas com idade superior a 60 anos, mas para os treinos, a secretaria libera a participação a partir dos 50.

Além do voleibol, a secretaria também oferece à população as modalidades de Alongamento, Caminhada, Corrida, Atletismo, Atletismo (PEPT – Programa Esporte Para Todos), Basquete, Condicionamento Físico, Futsal, Ginástica, Handebol, Hidroginástica, Natação, Natação (PEPT), Pilates, Tênis de Campo (apenas PEPT), Voleibol, Voleibol Adaptado. Mais informações podem ser obtidas direto na secretaria ou pelo telefone 4591-1214.