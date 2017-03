Faculdade de Medicina Jundiaí realiza palestra sobre Educação Financeira

Muitos devem estar se perguntando como a Medicina pode ter qualquer relação com a questão Financeira. Na verdade, a questão financeira está presente em vários aspectos do nosso dia-a-dia. A autogestão financeira é importante para que vivamos com menos preocupações, para que tenhamos maior autonomia em nossas decisões, para que possamos planejar o nosso futuro e o de nossos filhos.

Pensando nisso, a Faculdade de Medicina de Jundiaí convidou o educador financeiro, Pedro Luiz Braggio para falar sobre Educação Financeira. Braggio é formado em Ciências Contábeis e especialista em Finanças. O educador se dedica integralmente à educação financeira, ministrando palestras e cursos, oferecendo consultorias individuais e em grupos. Com metodologia própria, sua missão é transformar as pessoas, mudando e melhorando o rumo financeiro das suas vidas.

As palestras serão nos dias 21/03 e 22/03, às 9h e 15h, respectivamente, na Sede da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Rua Francisco Telles, 250, Vila Arens. A palestra “Educação Financeira” é gratuita e cada colaborador da FMJ pode trazer um convidado.

Esta atividade faz parte da política de desenvolvimento para alunos e colaboradores da Medicina Jundiaí. Trata-se de um conjunto de ações que estão sendo planejadas, com objetivo de motivar e incentivar os colaboradores e alunos da instituição. Em breve, divulgaremos o calendário anual de ações.