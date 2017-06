Hermenegildo Tonolli está sem serviço de apoio do DER

Assim como praticamente todas as estradas da Região de Jundiaí, a rodovia Vice-prefeito Hermenegildo Tonolli, principal acesso entre Itupeva e Jundiaí, está sem o serviço de atendimento ao usuário – guincho e socorro médico – desde o último final de semana. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagens (DER), o contrato com a empresa terceirizada que prestava o serviço terminou no dia 11 de março e o processo de concorrência pública ainda está em andamento.

Para atender aos motoristas, o DER afirma que “há um esforço para que viaturas e equipes localizadas em outras rodovias sejam deslocadas para o local da ocorrência enquanto não há definição dos novos prestadores de serviço”.

As estradas sob responsabilidade do DER que passam por Jundiaí são: rodovia Vice-prefeito Hermenegildo Tonolli (SPA-66/300), que liga Jundiaí a Itupeva; Tancredo de Almeida Neves (trecho da SP-332), a estrada velha de São Paulo; Vereador Geraldo Dias (trecho da SP-332), até Louveira; e Adail Eduardo Gut (SPA-53/332), até Várzea Paulista.

O DER informa que iniciou em abril de 2016 a concorrência pública para definir os novos prestadores de serviços das unidades básicas de atendimento. A previsão é que os vencedores da licitação sejam conhecidos nos próximos dias. “O período entre o encerramento dos contratos antigos e o início dos novos se dá devido à necessidade de atender a determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que interrompeu os processos licitatórios por um período no ano passado. Depois de ultrapassada essa fase, foi necessário respeitar todos os prazos e trâmites exigidos pela lei de licitações, principalmente no que tange à análise de pedidos de esclarecimento e de recursos dos concorrentes”, explica, em nota, a assessoria de imprensa do DER.

Questionada sobre o número de atendimentos realizados diariamente nessas rodovias e o tempo médio de espera para atendimento, a assessoria do DER não soube responder. Além de Jundiaí, outras cidades da Região também foram prejudicadas, como Itatiba, Itupeva, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista.

Reportagem de Niza Souz, do Portal JJ