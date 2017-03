Jovem sofre acidente e perde a memória

O Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, tenta identificar o paciente que está internado desde o dia 19.

Um jovem está internado no Hospital de Caridade São Vicente da Paulo, em Jundiaí, na região de Campinas, desde o dia 19 de fevereiro. Segundo o hospital, o rapaz está consciente, mas apresenta sinais de confusão e perda de memória.

Ele tem entre 26 e 35 anos e estava sem nenhum documento de identidade. No dia do acidente foi socorrido pelo Serviço de Urgência da cidade com ferimentos na cabeça.

No dia 21 de fevereiro, o hospital solicitou ao Serviço de Identificação Móvel a coleta das digitais para a identificação, mas até agora não foi possível descobrir quem é o paciente.

O rapaz tem cerca de 1,80m de altura, tatuagens nos dois braços e em uma perna. Ele chegou a dizer que se chamava Diógenes, mas não soube dar outros detalhes.

O hospital divulgou fotos do paciente e das suas tatuagens para tentar localizar os parentes. O quadro de saúde é estável e ele já tem condições de alta.

Se alguém puder dar alguma informação sobre a identidade do rapaz, o hospital pede que entre em contato com o serviço social pelo telefone (11) 4583.8225. As informações sobre o paciente com perda de memória foram publicadas no Twitter do hospital.

