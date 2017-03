Procon Móvel atende moradores de Itupeva

Especialistas vão tirar dúvidas sobre empréstimos, cartões de crédito, cheque especial.

Dando continuidade ao atendimento itinerante em 2017, a unidade móvel da Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, estará neste domingo, 19 de março, na cidade de Itupeva.

Os especialistas do Procon-SP vão orientar consumidores sobre seus direitos e, também, pessoas superendividadas, que são as que comprometeram mais do que 30% dos seus rendimentos com dívidas de consumo.

O micro-ônibus do Procon-SP continua atendo a população em várias partes do estado, neste ano o serviço já foi disponibilizado para várias cidades que solicitam o atendimento aos moradores. Os especialistas do órgão além de orientar os consumidores, também entregam cartilhas e informativos sobre seus direitos.

Estas ações itinerantes resultaram em cerca de 1.859 atendimentos pelo Programa de Apoio ao Superendividado (PAS) em 2016.

Programa de Apoio ao Superendividado

Além deste atendimento itinerante, o consumidor que tiver mais do que 30% do seu orçamento comprometido com dívidas poderá se inscrever no PAS, mantido pelo Procon-SP e obter ajuda para renegociar seus débitos e sair do vermelho. Mais informações podem ser consultadas aqui.

Itupeva

Local: Parque da Cidade

Endereço: Av. Emilio Chechinato, 750 – Jardim Samambaia

Dia: 19 de março (domingo)

Horário: 9h às 16h