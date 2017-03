Canil da GM de Jundiaí ministsra treinamento na região

O Canil da Guarda Municipal de Jundiaí, referência nacional com seus cães farejadores, realizou nesta semana, um Treinamento para Condução de Cães com guardas municipais de Itupeva e Defesa Civil e Bombeiros de Itatiba. A apresentação foi feita na sede do Canil da GM no Complexo Fepasa e contou com dois guardas de Itupeva, um agente da Defesa Civil de Itatiba e um bombeiro também de Itatiba.

De acordo com o GM responsável pelo adestramento dos cães da GM de Jundiaí, Cristiano Camargo, a GM de Itupeva está se estruturando para formar um Canil. “Estamos auxiliando a cidade “irmã” na formação do Canil. Estamos avaliando os cães para sabermos de seu perfil e temperamento”, explica Cristiano que contou ainda que existe a possibilidade de doar um filhote do Canil para a cidade vizinha.

Itupeva possuí um efetivo de aproximadamente 75 guardas municipais e já e está em fase final de construção do seu canil, inclusive com Lei Municipal. O Treinamento com os agentes terá sequência nos próximos dias. ((Luciano Guerino))

Colaboração: Luciano Guerino