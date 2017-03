Clube do Jipe fará passeio para arrecadar fundos e celebrar o aniversário da cidade

O Clube do Jipe de Itupeva, com o apoio da Prefeitura através da Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, realizará no próximo domingo (19), um passeio em trilhas off road para os amantes de veículos 4×4.

A Prefeitura de Itupeva apoia a iniciativa e cede agentes de trânsito para auxiliar no esquema de tráfego dos carros durante o evento. Além disso, equipes da saúde estarão em alerta caso necessite de algum atendimento.

Além de contribuir com as festividades, o passeio será um evento beneficente para arrecadar fundos para o tratamento médico da garota Julinha, que já conseguiu iniciar o tratamento na Itália. A saída dos veículos acontecerá na Praça de Eventos da Pedreira às 9h e a taxa de inscrição será no valor de R$ 50,00 para o piloto e R$ 20,00 para passageiro adicional.

As equipes Ghostbikers Itupeva e Javali da Teta Rosa também farão um passeio ciclístico para ajudar no tratamento da menina Julinha. O local e o horário de saída serão os mesmos do passeio dos jipeiros, porém, a taxa de inscrição para os apaixonados por bicicletas será de R$ 30,00.

“Será um passeio voltado para uma boa causa, então passaremos por estradas de fazendas, alguns trechos abertos para evitar riscos nos carros do dia a dia, mas também prevemos alguns pontos onde o 4×4 pode ser exigido com mais vigor, para brincar e sujar o carro”, comentou o Eduardo Zeller, Presidente do Clube do Jipe de Itupeva.