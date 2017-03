Confira o que abre fecha no aniversário de Itupeva

Segundo o decreto 2.815, publicado e registrado dia 26 de dezembro de 2016, as repartições públicas municipais não estarão funcionando nos dias 20 e 21 de março, em virtude do ponto facultativo do 52º aniversário da cidade. Os setores considerados essenciais, como coleta de lixo, serviços funerários, plantão de ambulância, Guarda Municipal e serviços de vigilância, atuarão ininterruptamente.

Saúde – A Farmácia Municipal que fica ao lado do Hospital estará funcionando normalmente, todos os dias, das 7h às 16h. Os atendimentos de urgência e emergência serão feitos no Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, que funciona 24 horas. As unidades básicas de saúde (UBSs) permanecem fechadas até quarta-feira (22);

Centros esportivos – O Ginásio Municipal do Pq Hortênsias funcionará todos os dias em seu horário normal; o Ginásio Municipal Dorival Raymundo, o Centro de Lazer do Trabalhador (Campão) e a quadra da Vila São João estarão fechados.

Piscina – A Piscina Municipal estará fechada no feriado de aniversário da cidade.

Parque – O Parque da Cidade funcionará normalmente, todos os dias, das 6h às 22h;

Coleta de Lixo – A coleta de lixo orgânico, a coleta seletiva e o Cata Treco estará trabalhando normalmente nestes dias.

Paço Municipal – Estará fechado nos dias 20 e 21 e reabrirá na quarta-feira (22), a partir das 8h, conforme determina o decreto de 2016.