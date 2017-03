Empresa escocesa cria hotel que oferece banho de cerveja artesanal

Que tal se hospedar em um hotel em que é possível tomar banho de cerveja artesanal ou hidratar o rosto com cremes à base da bebida? É com essa proposta que a escocesa BrewDog vai mergulhar no ramo da hotelaria

No mundo das cervejas premium e artesanais, o que conta para o consumidor não é o volume, mas a qualidade de produção e os sabores especiais alcançados pelo mestre cervejeiro. E, nesse mercado que privilegia o trabalho manual, uma marca está se tornando uma estrela global sem perder a exclusividade. Fundada no Nordeste da Escócia pelos jovens James Watt e Martin Dickie, a BrewDog, em apenas 10 anos, passou de uma fabricante de cervejas de garagem para se tornar conhecida mundialmente, exportando 40 milhões de garrafas por ano para 60 países. A ponto de sua marca ser forte o suficiente para sustentar uma rede de bares pelo mundo.

Agora, já são 49, incluindo um em São Paulo, o primeiro fora da Europa, fundado há três anos . “Quando o inauguramos, havia uma legião de fãs da BrewDog no Brasil, por ela ter crescido privilegiando o aspecto artesanal e o cuidado com a qualidade de ingredientes em vez da escala”, diz Paulo Bitelman, empresário do ramo de restaurantes e sócio do bar da marca em São Paulo, junto com o importador Gilberto Tarantino. O próximo passo para a empresa escocesa, que está avaliada em 300 milhões de libras esterlinas (US$ 370 milhões), será ainda mais ambicioso: a abertura do The Doghouse, um hotel em Columbus, no Estado americano de Ohio.

