Itupeva estreia dia 31 na Copa Lance Livre

Na última quinta (16) a Liga Jundiaiense divulgou a tabela completa das duas primeiras rodadas da Copa Lance Livre de Futsal. A equipe de Itupeva estreia na sexta-feira (31) às 20h15 contra a equipe do São João. O jogo será no ginásio do Clube Nacional, em Jundiaí.

A cerimônia de abertura está marcada para o dia 27 desse mês às 19h, no Ginásio Bolão, em Jundiaí. Todas as equipes estão convidadas para a o desfile de apresentação, e também colaborarão com a doação de 50 quilos de arroz, que serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade.

As partidas serão disputadas às segundas, no Bolão, e às sextas-feiras, no Nacional. Após o primeiro jogo no dia 31, a equipe de Itupeva que é comandada pelo professor Cláudio Batista entrará em quadra no dia 7 de abril, no Nacional, para enfrentar o DNA.

Na primeira fase, os dez times se enfrentam em turno único e os quatro melhores se classificam para as semifinais, com o primeiro colocado enfrentando o quarto e o segundo jogando contra o terceiro, em duas partidas. Em caso de uma vitória para cada equipe, não haverá critério de desempate, e a decisão irá para a prorrogação, onde o empate favorecerá o time de melhor campanha na primeira fase. Para a disputa da final, as regras são as mesmas.

Os seis times que não se classificarem para as semifinais, disputam o Torneio da Amizade, com playoffs de jogos simples (5º x 10º / 6º x 9º / 7º x 8º), com prorrogação em caso de empate e, persistindo o resultado, segue na competição o time melhor campanha na primeira fase.