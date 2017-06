Aniversário de Itupeva foi o destaque do domingo

O aniversário de 52 anos de Itupeva foi o grande destaque deste domingo e não poderia ter sido comemorado de outra forma.

Com diversas atrações para todas as idades, segundo informações da Guarda Municipal e dos organizadores do evento, a festa no Parque da Cidade e na Praça de Eventos da Pedreira reuniu cerca de 15 mil pessoas durante todo o dia.

O prefeito Marcão Marchi também entregou à população três ambulâncias e quatro vans novas para atendimento à saúde e esporte- um dos veículos, inclusive, é uma van adaptada para transporte de cadeirantes.

“Este é o dia mais feliz para mim nesta nova administração. Mesmo com as dificuldades por conta da dívida deixada no município, conseguimos promover uma bela festa. A população itupevense sempre demonstra o desejo de comemorar o aniversário da cidade e não poderíamos deixar a data passar em branco”, declarou Marcão Marchi

O prefeito também comemorou a conquista dos novos veículos. “Estávamos com uma frota sucateada e agora conseguimos essa importante renovação. Aos poucos vamos colocar Itupeva nos trilhos novamente”.

Todos os custos da festa foram patrocinados por empresas da cidade, graças a uma parceria proposta pela Prefeitura. Crianças, jovens, adultos e idosos se divertiram com muita música, dança, apresentações, atividades recreativas, passeio ciclístico e prestação de serviços.

Apesar do mau tempo, chuva não veio e isso contribuiu para deixar o evento ainda melhor. Cada uma das tendas montadas no Parque da Cidade contava com uma atração proporcionada pelas secretarias municipais.

O esporte deu início às comemorações com o 12º Passeio Ciclístico, atração que contou com mais de 100 ciclistas pedalando pela cidade. Durante o dia os munícipes ainda aproveitaram para jogar vôlei, basquete e fazer uma caminhada.

Na Saúde, os visitantes passaram por médicos e enfermeiros que checavam a pressão arterial e explicavam a necessidade de fazer exames regularmente. A população também contou com o trabalho de uma nutricionista, que explicou a importância de levar uma vida saudável.

A Secretaria de Educação colocou pais e filhos para se divertir com várias atrações, entre elas a corrida do saco, volençol, pintura de rosto e contação de histórias.