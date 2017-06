Garoto que não tinha bicicleta ganha presente no passeio ciclístico

A festa de 52 de Itupeva teve um momento emocionante, antes mesmo da abertura oficial do evento. No 12º Passeio Ciclístico da Cidade, promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer, quis o destino que um garoto que não tinha bicicleta fosse sorteado e levasse para casa o tão sonhado presente.

Um dos brindes oferecidos pelos patrocinadores do passeio foi justamente uma bicicleta, sorteada depois da atividade. O vencedor foi Cauê da Silva, que havia participado do passeio com uma bicicleta emprestada.

“Quando sortearam o número 104 do Cauê, eu não acreditei e comecei a chorar. Fiquei muito feliz em saber que de hoje em diante meu neto terá uma bicicleta, estou desempregada e cuido desse garoto que não mais os pais. Agradeço de coração ao prefeito Marcão Marchi e a primeira-dama Dani Marchi por esse prêmio”, comentou Lucimar da Silva, avó do menino.

“Me emocionei quando a Dona Lucimar me contou a situação dela e do garoto, mas, quando sortearam o número dele não aguentei e chorei. Estou muito feliz por ver essa criança sorridente”, comentou a primeira-dama Dani Marchi.

Passeio – O 12º Passeio Ciclístico da Cidade teve apoio de uma ambulância, da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e contou com um carro de som. Os ciclistas fizeram o trajeto em uma hora de pedalada.

Foram premiados Maria Trevisan, 68 anos, e Valdemar Alves, 74 anos, como os mais experientes do passeio. Os mais jovens foram Caian Peixoto, 4 anos, e Amanda Silva, 8 anos.

“Agradeço a Prefeitura por promover eventos como esse, estou feliz por ter ganho esse prêmio, espero que sirva como exemplo aos jovens que hoje em dia estão deixando de lado o esporte”, comentou Valdemar Alves. Já Maria Trevisan comemorou mais um troféu. “Este é o sexto prêmio que ganhei, muito importante pra mim. Estou com quase 70 anos e continuo com a mesma disposição de pedalar, como se tivesse 20”, declarou.