População aprova novo formato da festa de aniversário

A população curtiu o novo formato da festa de aniversário da cidade. Voltado para as famílias de Itupeva, o evento contou com diversas atrações para as crianças e que os pais também puderam participar.

“Fazia tempo que não via um evento desse em Itupeva. O que a Prefeitura fez para a população no aniversário da cidade foi show de bola”, falou o gerente de transporte José Luís.

“Uma festa maravilhosa, diferenciada. Estou há pouco tempo na cidade e aproveitei muito, onde eu morava nunca tinha visto um evento assim”, comentou a costureira Sirlene Coelho.

“Este evento que a Prefeitura promoveu com custo zero mostra que se pode fazer uma festa com muitas atrações para adultos e crianças, sem gastar nada”, disse o empresário Wagner Souza.

“Itupeva estava precisando de um evento dessa proporção para a população. Passar um dia com a família com tantos atrativos não tem preço”, ressaltou a vendedora Irene da Nóbrega.

“Isso vai ficar na memória da população, a Prefeitura está de parabéns. Espero que essas novas ambulâncias sejam o primeiro passo para melhorar a saúde na cidade”, declarou o marceneiro Wanderlei Gomes.