Praça da Pedreira também contou com atrações no aniversário da cidade

A festa de 52 anos de Itupeva foi comemorada também na Praça de Eventos da Pedreira. Lá se reuniram jipeiros, opaleiros e adeptos da bicicleta.

“O aniversário é para toda a população de Itupeva, um evento sem custo mas muito bem organizado. Quando cheguei e vi essas atrações na Pedreira, com esse número de participantes, fiquei feliz. Isso mostra que estamos no caminho certo, sem parceria sincera não chegaremos a lugar nenhum”, disse o prefeito Marcão Marchi.

Mais de 500 pessoas marcaram presença nos três eventos beneficentes: encontro do Clube do Jipe de Itupeva, encontro do Opala Clube e passeio ciclístico. Todos serviram para arrecadar recursos para a menina Julinha, que comoveu a região e já conseguiu iniciar o tratamento de saúde na Itália.

“Agradecemos todas as pessoas presentes nos três eventos, não achávamos que iria tomar uma proporção dessa grandeza. Nós, familiares, estamos felizes por ver que muitos estão ajudando a Julinha. Também gostaria de agradecer ao prefeito Marcão Marchi, que abriu as portas para que estivéssemos aqui”, comentou Volney Menegace, tio da garotinha.

O Passeio Ciclístico, organizado pelas equipes Ghostbikers Itupeva e Javali da Teta Rosa, percorreu o caminho turístico que beira o Rio Jundiaí, passando pelo Monte Serrat e chegando ao Quilombo, e depois retornando ao ponto inicial.

“Não esperávamos tantas pessoas, agradeço a todos os ciclistas não só de Itupeva, mas da região que abraçaram nossa ideia. Também queria agradecer ao apoio da Prefeitura e aos colaboradores que deram muitos brindes para sortearmos”, disse Cléverton Demarchi, diretor da equipe Ghostbikers.

Os integrantes do Clube do Jipe de Itupeva reuniram mais de 150 veículos, que pegaram o asfalto e depois foram trilhar pelas estradas de terra do município itupevense.

“Estou surpreso, muitas pessoas compareceram no nosso encontro. Isso é importante, mostra que temos muitos amigos e podemos ajudar ao próximo. Fizemos esse passeio beneficente e conquistamos nosso objetivo”, declarou Felipe Canha.

Os Opalas ficaram expostos na Praça de Evento da Pedreira, uma atração diferente que fez com que os visitantes pudessem ver vários modelos desse veículo que marcou gerações.