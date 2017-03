Alunos de Itupeva participam do Dia Mundial da Água

O Dia Mundial da Água foi comemorado pela Prefeitura de Itupeva, nesta quarta-feira (22), com ações envolvendo estudantes da rede municipal de ensino. As secretarias de Educação e de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente realizaram palestras e atividades nas escolas, buscando a conscientização das pessoas para o consumo racional de água. Ao todo, foram realizadas palestras em 19 salas e impactaram cerca de 700 alunos.

Desde o dia 16 de março, quando teve início a Semana da Água no município, a EMEFEI Prefeito José de Oliveira realizou concursos planejados pela diretoria e coordenadoria da escola. Alunos do 3º ao 5º anos criaram frases sobre o uso consciente, enquanto que as crianças do Jardim ao 2º Ano desenvolveram um desenho sobre o Dia Mundial da Água. As melhores frases e os desenhos mais bonitos serão premiados com medalhas, sendo um prêmio para cada segmento.

Os estudantes também tiveram palestras com os servidores José Luis Dias e Márcia Sumagawa, que falaram da importância da água para o planeta. Os temas abordados foram Reciclagem, Reflorestamento, Poluição (ar, água e solo) e Ecobarganha (Coleta de óleo de cozinha e pilhas usadas).

A Secretaria de Educação também entregou um desenho para colorir de um personagem que chama a atenção para o consumo consciente de água, além da leitura do livro ‘Meu Mundinho’, que alerta sobre os cuidados que cada um precisa ter a este respeito.

Os alunos do programa EJA (Educação de Jovens e Adultos) que cursam as aulas no CCI (Centro de Convivência do Idosos) também desenvolveram atividades voltadas à data. Panfletos com informações sobre a necessidade de conscientização sobre o uso racional da água foram entregues.

Legislação – Conforme a Lei nº 1.798, de 31 de maio de 2010, ficou instituído que o poder público deve promover, desenvolver e fomentar a educação ambiental em cooperação e parceria com órgãos públicos e entidades privadas para disseminar a consciência da população sobre o assunto.

Algumas recomendações para economizar água:

- Não lavar o carro com mangueira ligada (use balde, assim você gasta menos);

- Reduzir o tempo de banho com chuveiro ligado;

- Evitar torneira ligada para escovar os dentes;

- Ao lavar os pratos, evite torneira ligada sem necessidade.