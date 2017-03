Campanha da Fraternidade 2017 será apresentada dia 24

Na próxima sexta-feira (24), a partir das 19h, na Câmara Municipal de Itupeva, será realizada a apresentação da Campanha da Fraternidade 2017.

Neste ano o tema proposto é “Fraternidade: Biomas Brasileiros e Defesa da Vida” com o lema “Cultivar e guardar a criação”.

A Campanha da Fraternidade é marcada pelo empenho de todos em favor da solidariedade e fraternidade, sempre abordando temas atuais, que a cada ano propõe uma transformação social e comunitária, seja ela em desafios sociais, econômicos, culturais e até mesmo religiosos.

Organizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o trabalho começa todos os anos no período da Quaresma e faz parte do calendário tradicional da diocese.