Inclusão social: PAT de Itupeva faz parceria com Senai de Itu

Nos dias 30 e 31 de março, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itupeva receberá funcionários do Senai (Serviço Nacional da Indústria) de Itu, que estarão disponíveis para fazer cadastros de pessoas com deficiência. Os objetivos são a inclusão no mercado de trabalho e a capacitação profissional.

As pessoas cadastradas passarão por uma triagem e, dependendo da avaliação, poderão ser matriculadas em cursos profissionalizantes e posteriormente cadastradas por empresas do setor de logística.

Os interessados devem se dirigir ao PADS (Posto de Atendimento do Desenvolvimento Social), que fica na rua Hildebrando Ferraz, 192, no Centro, em Itupeva. Os atendimentos serão realizados nos dias 30 e 31 de março, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Basta levar a cópia do CPF, RG, laudo médico, comprovante de endereço (com telefone) e comprovante de escolaridade.

É necessário que a pessoa atenda aos seguintes pré-requisitos: ter idade a partir de 18 anos, possuir qualquer tipo de deficiência: auditiva, visual, baixa visão, visão monocular, autismo, intelectual ou física ou reabilitados do INSS.

Mudança – O PAT vai mudar de endereço para atender melhor a população. O serviço passará a funcionar no prédio do PADS, que fica na rua Hildebrando Ferraz, 192, Centro, a partir da próxima segunda-feira (27). O Banco do Povo também atuará neste novo endereço.

A mudança vai proporcionar também a possibilidade de mais duas salas para os cursos profissionalizantes do Fundo Social de Solidariedade. Além disso, agora o PAT e o Banco do Povo estarão junto com outros serviços de assistência ao munícipe, todos concentrados no prédio do PADS.