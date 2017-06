Morador do Monte Serrat é o vencedor do ‘Click Itupeva’

O munícipe João Pedro Oliveira, 21 anos, morador do Monte Serrat, foi o vencedor do concurso Click Itupeva, criado pela Prefeitura para homenagear o aniversário de 52 anos da cidade.

A imagem enviada por ele (foto abaixo) foi publicada na página oficial da Prefeitura (www.facebook.com/prefeituraitupeva) e recebeu 612 curtidas.

“Essa foto foi feita aqui do meu bairro, com um drone. Eu acredito que recebi tantas curtidas pois divulguei bastante para os meus amigos do Facebook, mandei nos grupos de Whatsapp e também pedi para os amigos que jogam videogame online comigo”, justificou João, sobre a estratégia utilizada para conseguir tantos fãs.

O prêmio para o vencedor será um jantar para duas pessoas no recém-inaugurado restaurante Madero, no Shopping Serra Azul. Em segundo lugar ficou Larissa Narcizo (539 curtidas), em terceiro Everton Alves (193) e na quarta posição a imagem de Natália Sá (152).

O que é – O Click Itupeva é um concurso que foi realizado para comemorar os 52 anos de Itupeva. As fotos foram recebidas por mensagem (inbox) no Facebook entre os dias 11 e 15 de março. No dia 16 o álbum foi criado e a votação foi aberta. O concurso encerrou às 16h do dia 21 de março, aniversário da cidade. A ideia é que os participantes demonstrassem o amor pela cidade, registrando em fotografia algo que remeta a um ponto turístico, um local especial – como um cartão postal do município.