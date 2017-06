Novo prazo para pagamento do IPTU vence neste sábado (25)

O novo prazo dado pela Prefeitura de Itupeva para pagamento da primeira parcela e da cota única do IPTU 2017 vence neste sábado (25).

Por conta das restrições impostas pelo Banco Central do Brasil e também pelo pagamento do FGTS inativo, houve dificuldade da população em quitar o débito no dia 10 de março.

Os contribuintes que ainda não conseguiram realizar o pagamento precisam emitir a segunda via, já com a nova data. Para fazer isso, basta clicar no link abaixo e escolher a opção “Emissão de Segunda Via de Carnês de IPTU/TSU”: https://app.siappa.com.br/itupeva/iptu/iptu_security.html

Outras duas opções estão disponíveis: dirigir-se até o cadastro imobiliário, no Paço Municipal, ou então solicitar o novo boleto pelo e-mail tributos@itupeva.sp.gov.br.

O pagamento de tributos em Itupeva, a partir deste ano, só pode ser feito em bancos conveniados: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Santander.

A alteração é uma exigência do Banco Central do Brasil, comunicada aos municípios brasileiros desde agosto de 2016. No mesmo mês, a Prefeitura de Itupeva foi notificada da situação e o governo passado deveria ter repassado isso à população. O fato já havia sido notificado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) no comunicado 014/2015, expedido a todas as instituições bancárias do País.