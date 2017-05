Semana do Brincar: confira a programação

A Prefeitura de Itupeva realiza a ‘Semana do Brincar’, de 21 a 28 de maio. A organização é do Comitê Municipal do Programa Primeiríssima Infância e envolve as Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social, Educação e Cultura, Esportes e Lazer, que vão promover diversas ações.

A Semana do Brincar é uma mobilização mundial que reúne pais, educadores, médicos, comunicadores, instituições privadas e representantes de instituições governamentais, entre outros.

O objetivo é realizar um conjunto de eventos ressaltando a importância do brincar na sociedade, como foco principal, lembrar os adultos sobre a necessidade de preservação e o respeito do tempo das crianças brincarem.

Confira o cronograma:

22/05 (segunda-feira)

HTPC, das 15h30 às 17h – Mini vôlei adaptado, brincadeira da latinha, dança da bolinha, pintura de rosto mãe e criança, oficina de reciclados e dança recreativa;

Unidade Saúde da Família Santa Elisa – Oficina de brincadeiras e contos, para as pessoas que estiverem na sala de espera.

23/05 (terça-feira)

Unidade Saúde da Família Rio das Pedras – Na sala de espera do pediatra acontecerá contação de histórias e jogos com a participação dos pais;

Unidade Básica de Saúde Chave – Brincadeiras de roda

25/05 (quinta-feira)

Unidade Saúde da Família Santa Elisa – Brincadeiras envolvendo os profissionais da saúde e pacientes;

Unidade Saúde da Família Rio das Pedras – Na sala de espera do pediatra acontecerá contação de histórias e jogos com a participação dos pais;

Unidade Básica de Saúde Medeiros – Brincadeiras de roda e contação de histórias;

Unidade Básica de Saúde Chave – Brincadeiras de roda

26/05 (sexta-feira)

Unidade Saúde da Família Santa Elisa: contação de história e oficina do brincar;

Unidade Saúde da Família Rio das Pedras – Na sala de espera do pediatra acontecerá contação de histórias e jogos com a participação dos pais;

Unidade Saúde da Família Santa Fé, às 9h – Teatro e contação de história.

Durante toda a semana, o Cras do Hortênsia fará brincadeiras de roda e contação de histórias. Já as creches da rede municipal farão minivôlei adaptado, brincadeira da latinha, dança da bolinha, pintura de rosto mãe e criança, oficina de reciclados e dança recreativa.